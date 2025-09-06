Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень

Як і очікувалось, реального прогресу в переговорному процесі цього тижня не сталося. Втім, дипломатичної активності було багато.

Головне:

Про що говорили Зеленський, Трамп і європейські лідери у Парижі?

Який прогрес у гарантіях безпеки для України?

Що показав візит Путіна у Китай?

Від Копенгагена до Парижа

Перед поїздкою до Парижа 4 вересня президент України Володимир Зеленський відвідав Копенгаген та взяв участь у саміті "Україна – держави Північної Європи та Балтії".

На саміті йшлося про координацію позицій щодо гарантій безпеки для України та іншу підтримку. За його підсумками, Зеленський заявив, що наразі немає ознак, що Росія готова до припинення війни. Він підкреслив, що РФ масовано атакує Україну кілька разів на тиждень.

"І це чіткий сигнал, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Ми повинні виходити з того, що зараз це основний сценарій для Росії", – зазначив Зеленський.

В ході паризької зустрічі 4 вересня Володимир Зеленський та інші лідери Європи провели вже традиційну онлайн-розмову із президентом США Дональдом Трампом.

"Ми обговорили різні опції, і найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, примусити до припинення війни. Ключ до миру –позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів", – повідомив згодом Зеленський.

За даними The Guardian, під час дзвінка Трамп закликав Європу до двох кроків проти Росії. По-перше, відмовитися від російської нафти (хоча це й так вже відбулося, єдині винятки – Словаччина та Угорщина). По-друге, посилити економічний тиск на Китай, щоб покарати його за фінансування Росії.

Уточнення гарантій безпеки

За підсумками зустрічі в Парижі президент Франції Емманюель Макрон розповів, що наразі "на столі" є політична та військова пропозиція надати Україні гарантії безпеки, яка надходить від 35 лідерів "коаліції рішучих". З них 26 країн взяли на себе зобов'язання допомогти гарантувати безпеку України.

"Ці 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну як силу гарантії або бути присутніми на землі, на морі або в повітрі, щоб забезпечити підтримку української території і самої України наступного дня після припинення вогню або встановлення миру", – зауважив Макрон.

Втім, за інформацією Financial Times, країни-члени "коаліції рішучих" розділились в питанні надання гарантій безпеки для України, які передбачають розгортання військ на українській території. Джерела видання повідомляють, що одна група країн готова розгорнути війська на території України. До неї входить, зокрема, Велика Британія. Інші країни, наприклад, Італія – проти цього. А більшість, до якої входить Німеччина, ще не визначилась.

За словами, Макрона, розгортання контингенту відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються. Мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій новій масштабній агресії.

"Ми домовилися, що буде присутність (іноземних військ в Україні - ред.). Я поки що не готовий казати в кількості, хоча, якщо чесно, ми вже ділимось між собою, ми розуміємо приблизну кількість тих, хто вже погодилися", – додав Зеленський.

Крім того, Україна почала обговорювати з партнерами новий формат захисту неба від російських атак. Але для цього необхідна участь США. Як повідомив Зеленський, якщо від США буде позитивний сигнал, деталі формату можна буде розкрити.

Заяви Трампа і Путіна

Події в Парижі, втім, не вплинули на позицію Трампа щодо Росії. Він як і раніше відмовляється запроваджувати санкції проти агресора.

На початку тижня, 2 вересня, Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним, який досі не погодився на зустріч з Зеленським. Дедлайн, який він встановив для Путіна щодо зустрічі із Зеленським, закінчився 1 вересня. Та коли президента США запитали про те, якими можуть бути наслідки, якщо найближчим часом не буде оголошено про зустріч Путіна і Зеленського, він відповів як і зазвичай.

"Побачимо, що станеться, що вони зроблять, я спостерігаю за цим дуже уважно", – сказав Трамп.

А вже через 2 дні, президент США зауважив, що залишається відданим прагненню мирної угоди між РФ та Україною, попри все більшу невизначеність у цьому питанні. Втім лідери України та Росії "ще не готові" до саміту.

В інтерв'ю CBS News він описав свою позицію щодо переговорів як "реалістичну та оптимістичну", а також зазначив, що уважно стежить за тим, як Зеленський та Путін успішно долають труднощі на шляху до перемовин.

Своєю чергою, Росія продовжує тягнути час. Путін відзначився двома заявами. На початку тижня він заявив, що "не виключає" зустрічі із Зеленським. Але для цього президент України, мовляв, повинен приїхати до Москви. Київ відкинув таку ініціативу з очевидних причин.

Вже 5 вересня Путін сказав, що "великого сенсу" в такій зустрічі "не бачить". Російський диктатор також заявив, що нібито може підвищити рівень делегації РФ для політичних переговорів.

"Якщо виникне необхідність щось зробити в напрямку підвищення рівня (переговорів - ред.), доведення його до політичного рівня, ми до цього готові", –розповів диктатор.

Він уточнив, що поки що не готовий конкретизувати і називати прізвища людей, які можуть увійти до російської делегації.

Поїздка Путіна у КНР

Ймовірно, додаткової впевненості Путіну додала поїздка до Китаю. Перебуваючи з візитом на саміті ШОС (Шанхайської організації співробітництва), російський диктатор був тепло прийнятий китайським лідером Сі Цзіньпіном та провів зустрічі з індійським прем'єром Нарендрою Моді. В ході саміту Путін знову заявив, що хоче досягти своїх цілей у війні.

"Щоб українське врегулювання мало стійкий і довгостроковий характер, мають бути усунені першопричини кризи". Він ще раз повторив меседжі російської пропаганди. Мовляв, криза виникла не внаслідок нападу Росії, а "через державний переворот в Україні, який був підтриманий і спровокований Заходом". За його словами, друга причина кризи полягає в "постійних спробах Заходу втягнути Україну в НАТО".

Проте у підсумковій заяві саміту ШОС не було жодної згадки російської війни проти України. Як заявило згодом українське МЗС, Кремлю не вдалося нав'язати країнам-членам ШОС свою позицію щодо війни проти України.

Крім того, Путін був присутній на військовому параді у Пекіні, приуроченому до 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні. Спільні фото китайського лідера сі Цзіньпіна, Путіна та очільника Північної Кореї Кім Чен Ина, схоже, покликані показати світу міцність альянсу КНР, РФ та КНДР. З огляду на це, позиція Китаю щодо російсько-української війни залишається незмінною.

Свою готовність надати РФ військову допомогу підтвердив і північнокорейський лідер. Він зауважив, що якщо Пхеньян може чимось допомогти Росії, то обов'язково це зробить. За словами кім Чен Ина, "це братський обов'язок".

Коментуючи зустрічі в КНР, президент Зеленський зазначив, що Путін буде використовувати зустріч з Сі Цзіньпіном, як своєрідний "дозвіл" на продовження війни в Україні.