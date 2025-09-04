Зеленський заінтригував новим форматом захисту неба: чекаємо сигналу від США
Україна почала обговорювати з партнерами новий формат захисту неба від російських атак. Але для цього необхідна участь США.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції рішучих".
"Щодо ППО. Ми розглядаємо один формат, ми вчора вперше говорили з Емануелем (президентом Франції Еммануелем Макроном - ред.) про такий формат, сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.). Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно багато чого в новому форматі захисту неба залежить", - зазначив Зеленський.
За його словами, якщо від США буде позитивний сигнал, деталі формату можна буде розкрити.
Регулярні атаки Росії
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що масовані удари росіян по Україні стали регулярними.
Зокрема, в ніч на 28 серпня російські окупанти використали для атаки на Україну майже 600 дронів і десятки ракет.
Унаслідок удару в Києві було частково зруйновано житлову багатоповерхівку. Понад 20 людей загинули.
У США також визнали, що Росія посилила свої удари по мирних містах України. Міністр фінансів Скотт Бессент зазначав, що це відбувається "в огидній манері".