ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський заінтригував новим форматом захисту неба: чекаємо сигналу від США

Париж, Четвер 04 вересня 2025 18:37
UA EN RU
Зеленський заінтригував новим форматом захисту неба: чекаємо сигналу від США Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна почала обговорювати з партнерами новий формат захисту неба від російських атак. Але для цього необхідна участь США.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції рішучих".

"Щодо ППО. Ми розглядаємо один формат, ми вчора вперше говорили з Емануелем (президентом Франції Еммануелем Макроном - ред.) про такий формат, сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.). Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно багато чого в новому форматі захисту неба залежить", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо від США буде позитивний сигнал, деталі формату можна буде розкрити.

Регулярні атаки Росії

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що масовані удари росіян по Україні стали регулярними.

Зокрема, в ніч на 28 серпня російські окупанти використали для атаки на Україну майже 600 дронів і десятки ракет.

Унаслідок удару в Києві було частково зруйновано житлову багатоповерхівку. Понад 20 людей загинули.

У США також визнали, що Росія посилила свої удари по мирних містах України. Міністр фінансів Скотт Бессент зазначав, що це відбувається "в огидній манері".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки ППО Дональд Трамп Допомога Україні Війна в Україні
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії