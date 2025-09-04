Трамп вимагає від лідерів Європи відмовитися від нафти РФ і натиснути на Китай, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час сьогоднішнього дзвінка з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами закликав Європу до двох важливих кроків проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Також американський лідер, за словами чиновника, закликав європейських лідерів посилити економічний тиск на Китай, щоб покарати його за фінансування військових зусиль Росії.

Неназваний чиновник Білого дому розповів, що Трамп заявив про необхідність, щоб Європа відмовилася від російської нафти.

Вимоги США

Нагадаємо, раніше Axios з посиланням на джерела в Білому домі повідомляли, що США закликають Європу посилити санкції проти Росії.

Зокрема, йдеться про повну відмову від імпорту російського газу і нафти. Також у Вашингтоні хочуть, щоб Європа ввела тарифи проти Індії та Китаю.

Неназваний американський чиновник зазначив у коментарі виданню, що країни Європи "не можуть затягувати цю війну і висувати завищені вимоги".

Варто зауважити, що сам президент США Дональд Трамп також не поспішає вводити нові санкції проти Росії. Американський лідер уже обіцяв натиснути на Москву, якщо не буде перемир'я, але конкретики з його боку поки що не було.

Востаннє Трамп погрожував Росії санкціями в разі, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.