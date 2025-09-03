"Нехай приїжджає": Путін назвав умову зустрічі із Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "не виключає" зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Але для цього Зеленський, мовляв, повинен приїхати до Москви.

Як передає РБК-Україна , про це російський диктатор заявив під час пресконференції 3 вересня.

Зокрема він заявив, що не виключає варіанту зустрічі із Зеленським, але не знає, "чи є сенс" в цьому.

"Щодо зустрічей із Зеленським, я не виключав таких зустрічей, чи є якийсь сенс у цих зустрічах?", - сказав він.

Путін також додав, що Зеленський нібито повинен приїхати у Москву, якщо він "готовий" до проведення зустрічі.

"Якщо Зеленський хоче, якщо він готовий, нехай приїжджає в Москву, ми зустрінемося", - заявив російський диктатор.