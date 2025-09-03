ua en ru
"Нехай приїжджає": Путін назвав умову зустрічі із Зеленським

Росія, Середа 03 вересня 2025 17:33
"Нехай приїжджає": Путін назвав умову зустрічі із Зеленським Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "не виключає" зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Але для цього Зеленський, мовляв, повинен приїхати до Москви.

Як передає РБК-Україна, про це російський диктатор заявив під час пресконференції 3 вересня.

Зокрема він заявив, що не виключає варіанту зустрічі із Зеленським, але не знає, "чи є сенс" в цьому.

"Щодо зустрічей із Зеленським, я не виключав таких зустрічей, чи є якийсь сенс у цих зустрічах?", - сказав він.

Путін також додав, що Зеленський нібито повинен приїхати у Москву, якщо він "готовий" до проведення зустрічі.

"Якщо Зеленський хоче, якщо він готовий, нехай приїжджає в Москву, ми зустрінемося", - заявив російський диктатор.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, що ще 18 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним розпочав підготовку до зустрічі лідерів України та Росії.

Проте Росія досі продовжує відтягувати зустріч і висувати умови. Так, глава російського МЗС Сергій Лавров наголосив, що подібні переговори "потребують ретельної підготовки". Своєю чергою президент України Володимир Зеленський підкреслював, що саме Росія блокує проведення цієї зустрічі.

Днями вже й Трамп засумнівався у зустрічі Зеленського та Путіна, але тристоронні переговори, на його думку, все ж будуть. А у Кремлі тим часом знову спробували перекласти відповідальність за війну на Європу та Україну.

