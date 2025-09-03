Зеленський назвав основний сценарій для Росії в контексті війни

Росія не хоче завершувати війну і має намір продовжувати бойові дії. Зараз це основний сценарій для Москви.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен.

Голова держави звернув увагу, що такі удари, як у ніч на 3 вересня, стали регулярними. Росія масовано атакує Україну кілька разів на тиждень.

"І це чіткий сигнал, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Ми повинні виходити з того, що зараз це основний сценарій для Росії", - зазначив Зеленський.