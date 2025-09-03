ua en ru
Зеленський назвав основний сценарій для Росії в контексті війни

Середа 03 вересня 2025 16:11
Зеленський назвав основний сценарій для Росії в контексті війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія не хоче завершувати війну і має намір продовжувати бойові дії. Зараз це основний сценарій для Москви.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен.

Голова держави звернув увагу, що такі удари, як у ніч на 3 вересня, стали регулярними. Росія масовано атакує Україну кілька разів на тиждень.

"І це чіткий сигнал, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Ми повинні виходити з того, що зараз це основний сценарій для Росії", - зазначив Зеленський.

Росія не хоче миру

Нагадаємо, російські окупанти за останні два тижні здійснили кілька масованих атак на Україну.

Зокрема, в ніч на 28 серпня росіяни вдарили по Києву ракетами і дронами. Унаслідок одного з "прильотів" було зруйновано під'їзд багатоповерхівки в Дарницькому районі.

Відомо, що через удар російських окупантів загинуло понад 20 осіб, зокрема четверо дітей.

При цьому в ніч на 3 вересня росіяни використали для удару по Україні 502 дрони та 24 ракети. Всі деталі про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

