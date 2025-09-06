Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю

Как и ожидалось, реального прогресса в переговорном процессе на этой неделе не произошло. Впрочем, дипломатической активности было много.

РБК-Украина рассказывает об основных встречах украинского руководства с союзниками, а также о заявлениях агрессоров.

Главное:

О чем говорили Зеленский, Трамп и европейские лидеры в Париже?

Какой прогресс в гарантиях безопасности для Украины?

Что показал визит Путина в Китай?

От Копенгагена до Парижа

Перед поездкой в Париж 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил Копенгаген и принял участие в саммите "Украина – государства Северной Европы и Балтии".

На саммите речь шла о координации позиций по гарантиям безопасности для Украины и другую поддержку. По его итогам, Зеленский заявил, что пока нет признаков, что Россия готова к прекращению войны. Он подчеркнул, что РФ массированно атакует Украину несколько раз в неделю.

"И это четкий сигнал, что Россия отвергает любые попытки завершить войну и хочет продолжить боевые действия. Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России", – отметил Зеленский.

В ходе парижской встречи 4 сентября Владимир Зеленский и другие лидеры Европы провели уже традиционный онлайн-разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы обсудили различные опции, и самое главное – это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру – лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов", – сообщил впоследствии Зеленский.

По данным The Guardian, во время звонка Трамп призвал Европу к двум шагам против России. Во-первых, отказаться от российской нефти (хотя это и так уже произошло, единственные исключения – Словакия и Венгрия). Во-вторых, усилить экономическое давление на Китай, чтобы наказать его за финансирование России.

Уточнение гарантий безопасности

По итогам встречи в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что сейчас "на столе" есть политическое и военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности, которое поступает от 35 лидеров "коалиции решительных". Из них 26 стран взяли на себя обязательства помочь гарантировать безопасность Украины.

"Эти 26 стран согласились направить войска в Украину как силу гарантии или присутствовать на земле, на море или в воздухе, чтобы обеспечить поддержку украинской территории и самой Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира", – отметил Макрон.

Впрочем, по информации Financial Times, страны-члены "коалиции решительных" разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, которые предусматривают развертывание войск на украинской территории. Источники издания сообщают, что одна группа стран готова развернуть войска на территории Украины. В нее входит, в частности, Великобритания. Другие страны, например, Италия – против этого. А большинство, в которое входит Германия, еще не определилась.

По словам Макрона, развертывание контингента будет происходить в условиях прекращения огня, не на линии фронта, а в географических зонах, которые сейчас определяются. Цель состоит в том, чтобы предотвратить любую новую масштабную агрессию.

"Мы договорились, что будет присутствие (иностранных войск в Украине - ред.). Я пока не готов говорить в количестве, хотя, если честно, мы уже делимся между собой, мы понимаем примерное количество тех, кто уже согласились", – добавил Зеленский.

Кроме того, Украина начала обсуждать с партнерами новый формат защиты неба от российских атак. Но для этого необходимо участие США. Как сообщил Зеленский, если от США будет положительный сигнал, детали формата можно будет раскрыть.

Заявления Трампа и Путина

События в Париже, впрочем, не повлияли на позицию Трампа в отношении России. Он по-прежнему отказывается вводить санкции против агрессора.

В начале недели, 2 сентября, Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным, который до сих пор не согласился на встречу с Зеленским. Дедлайн, который он установил для Путина по встрече с Зеленским, закончился 1 сентября. Но когда президента США спросили о том, какими могут быть последствия, если в ближайшее время не будет объявлено о встрече Путина и Зеленского, он ответил как обычно.

"Посмотрим, что произойдет, что они сделают, я наблюдаю за этим очень внимательно", – сказал Трамп.

А уже через 2 дня, президент США отметил, что остается преданным стремлению мирного соглашения между РФ и Украиной, несмотря на все большую неопределенность в этом вопросе. Впрочем, лидеры Украины и России "еще не готовы" к саммиту.

В интервью CBS News он описал свою позицию относительно переговоров как "реалистичную и оптимистичную", а также отметил, что внимательно следит за тем, как Зеленский и Путин успешно преодолевают трудности на пути к переговорам.

В свою очередь, Россия продолжает тянуть время. Путин отличился двумя заявлениями. В начале недели он заявил, что "не исключает" встречи с Зеленским. Но для этого президент Украины, мол, должен приехать в Москву. Киев отверг такую инициативу по очевидным причинам.

Уже 5 сентября Путин сказал, что "большого смысла" в такой встрече "не видит". Российский диктатор также заявил, что якобы может повысить уровень делегации РФ для политических переговоров.

"Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня (переговоров - ред.), доведения его до политического уровня, мы к этому готовы", -– рассказал диктатор.

Он уточнил, что пока не готов конкретизировать и называть фамилии людей, которые могут войти в российскую делегацию.

Поездка Путина в КНР

Вероятно, дополнительной уверенности Путину добавила поездка в Китай. Находясь с визитом на саммите ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), российский диктатор был тепло принят китайским лидером Си Цзиньпином и провел встречи с индийским премьером Нарендрой Моди. В ходе саммита Путин вновь заявил, что хочет достичь своих целей в войне.

"Чтобы украинское урегулирование имело устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса". Он еще раз повторил месседжи российской пропаганды. Мол, кризис возник не в результате нападения России, а "из-за государственного переворота в Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом". По его словам, вторая причина кризиса заключается в "постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО".

Однако в итоговом заявлении саммита ШОС не было ни одного упоминания российской войны против Украины. Как заявил впоследствии украинский МИД, Кремлю не удалось навязать странам-членам ШОС свою позицию относительно войны против Украины.

Кроме того, Путин присутствовал на военном параде в Пекине, приуроченном к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне. Совместные фото китайского лидера Си Цзиньпина, Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына, похоже, призваны показать миру прочность альянса КНР, РФ и КНДР. Учитывая это, позиция Китая относительно российско-украинской войны остается неизменной.

Свою готовность предоставить РФ военную помощь подтвердил и северокорейский лидер. Он отметил, что если Пхеньян может чем-то помочь России, то обязательно это сделает. По словам Ким Чен Ына, "это братский долг".

Комментируя встречи в КНР, президент Зеленский отметил, что Путин будет использовать встречу с Си Цзиньпином, как своеобразное "разрешение" на продолжение войны в Украине.