Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишається відданим прагненню мирної угоди між РФ та Україною, попри все більшу невизначеність у цьому питанні. Втім лідери країн "ще не готові" до саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Трамп в інтерв'ю описав свою позицію щодо переговорів як "реалістичну та оптимістичну" і додав, що уважно стежить за тим, як сторони успішно справляються з труднощами на шляху до перемовин.

"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити", - сказав американський лідер.

Також глава Білого дому висловив незадоволення щодо нещодавніх масованих атак РФ по Україні та їх наслідків - зокрема загибелі мирних українців.

"Я думаю, що ми все владнаємо", - сказав він.

За словами Трампа, він думав, що війна РФ проти України "буде однією з найлегших серед тих, які він зупинив".

"Але, схоже, вона виявилася трохи складнішою за деякі інші", - підсумував він.