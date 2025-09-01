Путін у Китаї зробив заяву про війну проти України
Володимир Путін розповів керівникам режимів слаборозвинених країн про те, що війна проти України це "українська криза". Він також пообіцяв розповісти про свої переговори з Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні.
"Ми широко цінуємо зусилля Китаю, Індії, інших наших стратегічних партнерів, покликані сприяти врегулюванню "української кризи"", -- сказав він.
Путін також заявив, що дотримується позиції, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої.
"Розуміння, досягнуті на нещодавній російсько-американській зустрічі у верхах на Алясці, сподіваюся, також ідуть у цьому напрямку, відкриваючи дорогу до миру "в Україні", - сказав Путін.
Путін заявив, що поінформує керівників ШОС про підсумки зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці. За його словами, він уже розповів про зустріч голові КНР Сі Цзіньпіну.
Війна Росії проти України
Росія почала війну проти України 19 лютого 2014 року. Повномасштабне вторгнення почалося 24 лютого 2022 року.
У межах Ради Європи створять спецтрибунал для притягнення до відповідальності вищих посадових осіб Росії за злочин агресії проти України.
Зустріч Трампа і Путіна відбулася на базі Елмендорф-Річардсон під Анкоріджем на Алясці. Час зустрічі було скорочено, а урочистий обід не відбувся. Угод не досягнуто - ні про припинення вогню, ні про мир. Проте сторони описали обговорення як "дуже продуктивні". Європейські лідери та експерти засумнівалися в бажанні Путіна припинити війну.
Шанхайська організація співробітництва - субрегіональна міжурядова міжнародна організація, утворена 2001 року в місті Шанхаї (КНР). До ШОС входять КНР Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Російська Федерація, Білорусь, Таджикистан і Узбекистан.
На саміті ШОС у Китаї очікується 20 керівників режимів слаборозвинених країн, у яких рівень життя громадян у багато разів (найчастіше більш ніж у десять) нижчий, ніж у країнах "Великої сімки". В основному це диктатури, хоча Індія формально все ще вважається електоральною демократією.