"Провал для Москви". МЗС проаналізувало підсумки саміту ШОС у Китаї

Росії не вдалося нав'язати країнам-членам Шанхайської організації співробітництва свою позицію щодо війни проти України. Це провал для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Facebook .

У МЗС відреагували на відсутність згадки війни Росії проти України в підсумковій декларації саміту ШОС.

"Дивує, що найбільша з часів Другої світової загарбницька війна в Європі не знайшла жодного відображення в такому важливому, фундаментальному документі, в той час як у ньому згадано низку інших війн, терактів і подій у світі", - підкреслили у відомстві.

Там уточнили, що без справедливого завершення російської агресії говорити про глобальний розвиток, міжнародний мир і безпеку, дотримання Статуту ООН і рівноправний розвиток торговельних відносин не можна.

"Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. Кремль зазнав чергової поразки у спробах представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, нав'язати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до РФ погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України", - звернули увагу у відомстві.

Москві так і не вдалося звести національні позиції країн ШОС до спільної позиції, яка влаштовувала б Кремль.

Також у МЗС закликали Китай відігравати активнішу роль у наближенні миру в Україні.