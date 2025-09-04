ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Макрон: 26 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку

Париж, Четвер 04 вересня 2025 17:47
UA EN RU
Макрон: 26 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Станом на сьогодні, 4 вересня, вже 26 країн висловили готовність відправити своїх солдатів в Україну або забезпечити підтримку такої місії.

Як передає РБК-Україна, про це за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Макрон зазначив, що в рамках "коаліції рішучих" є 26 країн, які взяли на себе зобов'язання допомогти гарантувати безпеку України.

"Ці 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну як силу гарантії або бути присутніми на землі, на морі або в повітрі, щоб забезпечити підтримку української території і самої України наступного дня після припинення вогню або встановлення миру", - зазначив президент Франції.

Він додав, що така місія не має наміру вести будь-яку війну проти Росії. Мета - гарантувати мир і чітко продемонструвати стратегічний сигнал.

"Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються. Мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій новій масштабній агресії і забезпечити явне залучення цих 26 держав до довгострокової безпеки України", - сказав Макрон.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, "коаліція рішучих" наразі активно обговорює можливість відправки солдатів в Україну після встановлення перемир'я або миру для того, щоб Росія не почала повторне вторгнення.

Лише тиждень тому президент України Володимир Зеленський заявив, що є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити в Україну своїх солдатів. Які саме - він не уточнював.

Варто зауважити, що в Москві вже виступала проти такої ініціативи. При цьому генсек НАТО Марк Рютте зазначав, що у РФ немає права впливати на можливу присутність військ Альянсу в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон Війна в Україні Гарантії безпеки
Новини
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії