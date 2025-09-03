"Це братський обов'язок": Кім Чен Ин пообіцяв Путіну допомогу у війні проти України

Північна Корея підтвердила готовність надавати військову підтримку Росії, якщо виникне така потреба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви диктаторів Росії Володимира Путіна та Північної Кореї Кім Чен Ина.

Під час зустрічі диктатори обговорювали участь північнокорейських військових у бойових діях в Курській області, а також питання подальшої співпраці в умовах збройного конфлікту.

Путін зазначив, що військові КНДР брали участь у "визволенні" Курської області з ініціативи Кім Чен Ина.

Тим часом північнокорейський диктатор зауважив, що якщо Пхеньян може чимось допомогти Росії, то обов'язково це зробить.

"Це братський обов'язок", - заявив Кім Чен Ин.