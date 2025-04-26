Зеленський заявив, що китайці виробляють дрони на заводах РФ, чекає на реакцію Пекіна

Президент Володимир Зеленський розповів про наявні в України докази роботи громадян Китаю на заводах у РФ з виробництва ударних безпілотників. Ці БПЛА потім застосовуються росармією для обстрілів України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на другу частину інтерв'ю Зеленського засновнику Daily Wire Бену Шапіро.
Глава української держави зазначив, що попри нещодавнє взяття в полон китайських громадян, які брали участь у війні на боці РФ, офіційний Пекін запевнив, що "немає жодних доказів того, що Китай якимось чином бере участь у цих бойових операціях".
Разом з тим Зеленський сказав, що у нього все ж тики "є питання".
"У нас є інформація, що Китай працює, китайці працюють на російських заводах і вони виробляють дрони. Дрони, якими вбивають українців. У нас є докази, у нас є факти", - розповів він.
Відтак президент очікує, що китайська сторона має відреагувати на таку ситуацію, та зауважив, що Україна може показати Пекіну цю інформацію.
"У нас все це є. Тепер скажіть мені, якщо Китай, чи керівництво Китаю цього не знає. Наприклад, а громадяни Китаю, технічні працівники, працюють в Росії та виробляють дрони, і ці дрони вбивають нас, українців. Тепер, якщо керівництво Китаю не знає, що громадяни Китаю, а ми взяли деяких з них як військовополонених, вони воюють своєю зброєю, вони вбивають нас. Тоді скажіть мені, це якесь виправдання ситуації?" - сказав Зеленський.
Глава держави додав, що неявні дані можуть вказувати на справедливість тверджень про те, що Китай дійсно підтримує Росію.
"Я думаю, що ми говоримо чесно, тому що китайці не працюють на наших заводах. Вони не виробляють зброю, яку ми використовуємо для захисту від росіян. Китайці не воюють разом з нашими людьми зі зброєю в наших військах України... Тому, можливо, керівництво не знає, але це не означає, що ви не повинні на це реагувати", - озвучив думку Зеленський.
Зеленський вважає, що Пекін має "відповісти на це", адже "вся ця ситуація... якось залучає вас або втягує вас у ситуацію, що є цей союз із Росією".
Нагадаємо, попри міцні торгівельні зв'язки між Росією та Китаєм, офіційний Пекін неодноразово заперечував постачання зброї будь-якій стороні. Також китайська сторона запевняла, що не причетна до війни РФ проти України.
Разом з тим була велика кількість доказів того, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції, що, зокрема, дозволяє Кремлю підживлювати свою "воєнну машину".
Зокрема, у вересні 2024 року повідомлялося, що Захід має докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю у Росію. І це може означати суттєву ескалацію залучення Пекіна у війну в Україні.
Раніше уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Васюк у бесіді з Reuters заявив, що близько 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять із Китаю.
8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Тоді Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що офіційний Пекін "з'ясовує ситуацію" з Україною.
Згодом український президент також розповів, що країні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ. При цьому РБК-Україна публікувало документи, які свідчать про те, що китайські військові масово воюють проти України зі сторони російської армії.
Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що Китай передає Росії зброю. Йдеться про порох та артилерію.
Спікер МЗС КНР Лінь Цзянь, реагуючи на слова глави української держави, запевнив, що це нібито неправдива інформація.
22 квітня на прес-конференції президент Зеленський розповів, що Росія могла вкрасти китайські технології для дронів. Також він додав, що СБУ передасть Китаю відповідну інформацію.
Також днями посол Китаю в Україні Ма Шенкунь відвідав МЗС України справ через нещодавно виявлені факти участі громадян КНР у війні на боці РФ, та залучення китайських компаній до виробництва озброєння на території країни-агресора.
23 квітня у Пекіні відреагували на виклик посла Китаю в Україні "на килим" до МЗС за допомогу Росії у війні. Китай назвав такі звинувачення "безпідставними".
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