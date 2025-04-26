Зеленський заявив, що китайці виробляють дрони на заводах РФ, чекає на реакцію Пекіна

Глава української держави зазначив, що попри нещодавнє взяття в полон китайських громадян, які брали участь у війні на боці РФ, офіційний Пекін запевнив, що "немає жодних доказів того, що Китай якимось чином бере участь у цих бойових операціях".

Разом з тим Зеленський сказав, що у нього все ж тики "є питання".

"У нас є інформація, що Китай працює, китайці працюють на російських заводах і вони виробляють дрони. Дрони, якими вбивають українців. У нас є докази, у нас є факти", - розповів він.

Відтак президент очікує, що китайська сторона має відреагувати на таку ситуацію, та зауважив, що Україна може показати Пекіну цю інформацію.

"У нас все це є. Тепер скажіть мені, якщо Китай, чи керівництво Китаю цього не знає. Наприклад, а громадяни Китаю, технічні працівники, працюють в Росії та виробляють дрони, і ці дрони вбивають нас, українців. Тепер, якщо керівництво Китаю не знає, що громадяни Китаю, а ми взяли деяких з них як військовополонених, вони воюють своєю зброєю, вони вбивають нас. Тоді скажіть мені, це якесь виправдання ситуації?" - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що неявні дані можуть вказувати на справедливість тверджень про те, що Китай дійсно підтримує Росію.

"Я думаю, що ми говоримо чесно, тому що китайці не працюють на наших заводах. Вони не виробляють зброю, яку ми використовуємо для захисту від росіян. Китайці не воюють разом з нашими людьми зі зброєю в наших військах України... Тому, можливо, керівництво не знає, але це не означає, що ви не повинні на це реагувати", - озвучив думку Зеленський.

Зеленський вважає, що Пекін має "відповісти на це", адже "вся ця ситуація... якось залучає вас або втягує вас у ситуацію, що є цей союз із Росією".