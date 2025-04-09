Зеленський: знаємо про понад 150 китайців на боці РФ, але їх може бути більше
Російська Федерація завербувала китайців для війни проти України. Київ вже має дані про понад 150 китайців, але їх може бути більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.
"Китайське" питання серйозне. Є 155 людей з прізвищами, з паспортними даними, - 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато", - наголосив президент.
Зеленський зауважив, що Україна має паспортні дані цих 155 китайців. Знає хто вони, звідки та їх вік.
Також українські спецслужби дізнались про їх місця служби, це зокрема 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки.
Китайські військові в українському полоні
Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії.
За даними Зеленського це сталося в зоні бойових дій на Донеччині, у районі Тарасівки та Білогорівки. Повідомлялося, що під час бою ЗСУ зіткнулися з шістьма китайськими військовими, двоє з яких були захоплені в полон.
Сьогодні українські військові вперше допитали полонених громадян Китаю. РБК-Україна писало, що вдалось про них дізнатись.
Докладніше читайте в матеріалі "Росія втягує Китай у війну. Перші солдати КНР потрапили в полон ЗСУ: що відомо".
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