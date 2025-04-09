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Зеленський: знаємо про понад 150 китайців на боці РФ, але їх може бути більше

Україна, Середа 09 квітня 2025 20:07
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Зеленський: знаємо про понад 150 китайців на боці РФ, але їх може бути більше Фото: китайці воюють на боці армії РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація завербувала китайців для війни проти України. Київ вже має дані про понад 150 китайців, але їх може бути більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

"Китайське" питання серйозне. Є 155 людей з прізвищами, з паспортними даними, - 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Україна має паспортні дані цих 155 китайців. Знає хто вони, звідки та їх вік.

Також українські спецслужби дізнались про їх місця служби, це зокрема 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки.

Китайські військові в українському полоні

Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії.

За даними Зеленського це сталося в зоні бойових дій на Донеччині, у районі Тарасівки та Білогорівки. Повідомлялося, що під час бою ЗСУ зіткнулися з шістьма китайськими військовими, двоє з яких були захоплені в полон.

Сьогодні українські військові вперше допитали полонених громадян Китаю. РБК-Україна писало, що вдалось про них дізнатись.

Докладніше читайте в матеріалі "Росія втягує Китай у війну. Перші солдати КНР потрапили в полон ЗСУ: що відомо".

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