Китайці воюють за Росію. Спецслужби України показали докази (фото)

Китайські військові масово воюють проти України в лавах російської армії. Спецслужби отримали список, у якому фігурують близько сотні осіб.

Зокрема, є відомості про громадян Китаю, які станом на 2 квітня проходили відбір на військову службу. Спецслужби надали їхні імена, фото та дані паспортів.

Серед них:

Ван Юе - 33 роки

Вей Чжинпен - 33 роки

Ван Чжинцзянь - 42 роки

Сан Тяньлун - 30 років

Сюй Бань - 45 років

Сюй Цзенцзен - 38 років

У Цзюньфен - 25 років

Ху Чженьхун - 19 років

Хе Мяо - 28 років

Цзен Сяньінь - 33 роки

Цзехуа Ван - 32 роки

Чжан Цяньїн - 38 років

Чжан Цічжень - 24 роки

Фото: персональні дані громадян Китаю, яких відбирають на військову службу в Росії (РБК-Україна)

Крім того, спецслужби отримали список з близько 150 китайських громадян, які вже воюють за Росію, переважно у званні рядових. Вони приписані до 255-го мотострілецького полку, 136-ї окремої мотострілецької бригади та низки інших підрозділів.

Фото: список громадян Китаю, які воюють за Росію (РБК-Україна)

Як повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, загалом є інформація про 155 китайців із прізвищами та паспортними даними, які воюють на території України.

"Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато", - додав він.

За його словами, рекрутів вербують через TikTok та інші китайські соціальні мережі, де росіяни поширюють рекламу. Потім вони прибувають до Москви, після медогляду прямують на 1-2 місяці в навчальні центри, отримують міграційні карти, картки, на які отримують гроші.

Два китайці Ванг Гуанцзюн і Чанг Ренбо потрапили в полон біля Білогорівки і Тарасівки в Донецькій області. Зеленський додав, що, ймовірно, дадуть можливість українській пресі поспілкуватися з ними.

Китайські військові в українському полоні

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії. Це сталося в зоні бойових дій на Донеччині, у районі Тарасівки та Білогорівки. Повідомлялося, що під час бою ЗСУ зіткнулися з шістьма китайськими військовими, двоє з яких були захоплені в полон.

Докладніше читайте в матеріалі "Росія втягує Китай у війну. Перші солдати КНР потрапили в полон ЗСУ: що відомо".

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Пекін з'ясовує ситуацію. І обмежився коментарем, що своїх громадян просили триматися подалі від зон збройного конфлікту.

Українське МЗС викликало голову китайської дипломатичної місії, щоб обговорити цей факт і вимагати пояснень.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна припустив, що Китай буде жорстко реагувати на такі випадки, оскільки навряд чи хоче втягуватися у війну. Оскільки це може негативно вплинути на економічні та політичні інтереси, зокрема в контексті глобальних торговельних відносин з Європою і США.