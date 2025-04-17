Україна отримала інформацію, що Китай постачає зброю Росії, - Зеленський
Китай постачає зброю Росії для війни проти України. Київ отримав відповідну інформацію щодо їхньої співпраці.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.
"Важлива не дуже приємна інформація. Ми нарешті отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російській Федерації. На сьогодні ми маємо інформацію від СБУ та розвідки про порох, артилерію", - сказав Зеленський.
За його словами, більш детальна інформація про це буде оприлюднена наступного тижня.
"Особливо про дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", - додав президент.
Зеленський зазначив, що він не здивований цією інформацією, але не хотів би бачити відповідні факти. Адже у нього була розмова з китайським лідером Сі Цзіньпіном вже під час повномасштабної війни з Росією і він ставив пряме запитання щодо зброї.
"Він мені дав слово, що зброю продавати та відправляти у Росію не будуть. Але ми бачимо іншу інформацію. Але у будь-якому випадку у нас вже є факти про цю роботу Китаю і Росії на посилення їх обороноздатності. І це погані факти", - наголосив глава держави.
Співпраця Росії та Китаю
Нагадаємо, попри міцні торгівельні зв'язки між Росією та Китаєм, Пекін неодноразово заперечував постачання зброї будь-якій стороні та заявляв, що не причетний до війни проти України.
На саміті у Вашингтоні у 2024 році НАТО звинуватило Пекін у тому, що він став "вирішальним посібником війни Росії проти України" і зажадала від Китаю припинити постачання "компонентів зброї" та інших технологій, які мають життєво важливе значення для російської армії.
У вересні минулого року Захід має докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю у Росію. І це може означати суттєву ескалацію залучення Пекіна у війну в Україні.
У доповіді, отриманій союзниками, йдеться про те, що одна з китайських компаній відправила до Росії для випробувань ряд спеціально розроблених військових безпілотників. Їхнім кінцевим пунктом призначення була Україна.
За словами західного чиновника, який не розкрив назву компанії, угода відбулася 2023 року. Однак тепер є явні докази того, що китайські компанії постачають РФ смертоносну зброю для використання в Україні.
До того ж уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Васюк у бесіді з Reuters заявив, що близько 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять із Китаю.
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