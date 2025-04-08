ЗСУ у Донецькій області захопили у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі армії РФ

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це сталось у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Володимира Зеленського у Telegram.

За словами Зеленського, українська сторона має у своєму розпорядженні документи цих полонених, банківські картки та особисті дані.

"Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил", - розповів президент.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

"Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі - це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція США, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир", - заявив Зеленський.

Наразі полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України.

"Дружба" Китаю та РФ

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну Китай заявляв про нібито свою нейтральну позицію щодо війни. Офіційно, Пекін нібито не надає сторонам військову допомогу. Однак низка китайських компаній продовжують постачати Росії товари подвійного призначення.

Варто зауважити, що російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін є товаришами. Зокрема, у травні минулого року Путін їздив до Китаю, а попри санкції від партнерів України між Китаєм то Росією активно розвивається економічне партнерство.

Що більше, раніше Пекін представив свій "мирний план" для України, який включав заклик до відновлення переговорів і критику санкцій. Восени 2024-го стало відомо, що Китай і Бразилія розробили спільний "мирний план".