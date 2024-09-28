Захід має докази, що Китай постачав РФ зброю для війни проти України, - Times

Західні чиновники вважають, що вони мають докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю в РФ. Це може означати суттєву ескалацію залучення Пекіна у війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

У новій доповіді, отриманій союзниками, йдеться про те, що одна з китайських компаній відправила до Росії для випробувань ряд спеціально розроблених військових безпілотників. Їхнім кінцевим пунктом призначення була Україна.

За словами західного чиновника, який не розкрив назву компанії, угода відбулася 2023 року. Однак тепер є явні докази того, що китайські компанії постачають РФ смертоносну зброю для використання в Україні.

"Хоча китайський уряд може і не визнавати цього, йому буде важко приховувати свою підтримку, що росте", - додав чиновник, звинувативши Пекін у причетності або поінформованості про постачання.

Крім того, джерела видання підтвердили повідомлення Reuters, опубліковане на початку тижня, про те, що РФ, як вважають, створила в Китаї програму розробки та виробництва ударних безпілотників далекого радіусу дії для використання у війні проти України.

В одному з документів йдеться, що ІЕМЗ "Купол", дочірнє підприємство російської державної збройової компанії "Алмаз-Антей", розробило та провело льотні випробування нової моделі безпілотника "Гарпія-3" (G3) у Китаї за допомогою місцевих фахівців.

Цього року ІЕМЗ "Купол" направив до Міноборони Росії звіт про виконану роботу. У подальших звітах підприємство повідомило міністерству оборони, що йому вдалося налагодити масштабне виробництво безпілотників, включаючи G3, на заводі в Китаї, щоб ця зброя могла бути задіяна у війні проти України.

У той же час представник НАТО в коментарі The Times зазначив, що інформація, надана виданням, "викликає глибоке занепокоєння, і союзники проводять консультації з цього питання".

"Китай став вирішальним фактором, що сприятиме війні Росії в Україні, надаючи технології подвійного призначення для підтримки російської оборонної промисловості. Китайський уряд зобов'язаний стежити за тим, щоб його компанії не надавали смертоносної допомоги Росії. Китай не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, не торкаючись при цьому своїх інтересів та репутації", - додало джерело.

Тим часом Фабіан Хінц, науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, оборонного аналітичного центру в Лондоні, сказав, що якщо китайський уряд знає про те, що відбувається, то це "новий рівень підтримки російських військових зусиль".

"Хоча відомо, що ця країна надає Росії підтримку товарами подвійного призначення, ми поки що не бачили доказів постачання цілих систем", - сказав він.

ІЕМЗ "Купол" та "Алмаз-Антей" не відповіли на коментарі, коли до них звернулося агентство Reuters.

У свою чергу представник посольства Китаю у Великій Британії заявив, що вони "не в курсі конкретних деталей".

"Китай здійснює суворий експортний контроль над безпілотниками і завжди суворо контролює військові безпілотники та безпілотники подвійного призначення відповідно до законів та правил", - додав він.

Також представник заявив, що позиція та практика Китаю були послідовними, що різко контрастує з подвійними стандартами деяких країн щодо продажу зброї та їхньою поведінкою, що підливає олію у вогонь української кризи.

"Китай завжди дотримувався "об'єктивної та справедливої позиції щодо української кризи" та "активно виступав за мир і сприяв переговорам", - додав прессекретар.