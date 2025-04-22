СБУ попередить Пекін: Росія могла вкрасти китайські технології для дронів

Служба безпеки України передасть Китаю інформацію про громадян КНР, які працюють над виробництвом дронів у Росії. Країна-агресор могла вкрасти китайські технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що попросив Службу зовнішньої розвідки передати Китаю "коротку інформацію" щодо постачання китайської зброї до Росії. Також відповідну інформацію по своїх каналах передає в Пекін міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

При цьому Україна спробує передати таку інформацію безпосередньо в Пекін.

"Окремо я попросив СБУ передати інформацію ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють у Росії на заводі з виробництва дронів. Вважаємо, що може так бути, що Росія вкрала, домовилася з цими громадянами поза домовленістю з керівництвом Китаю, вкрала ці технології", - розповів Зеленський.

За його словами, Пекіну "буде важливо побачити", як їхні партнери з ними працюють.