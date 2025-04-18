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Китай відповів на заяву Зеленського про постачання зброї Росії

Пекін, П'ятниця 18 квітня 2025 11:32
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Китай відповів на заяву Зеленського про постачання зброї Росії Фото: речник МЗС Китаю Лінь Цзянь (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай розкритикував президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Пекін постачає зброю Росії. У Китаї назвали слова Зеленського "безпідставними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня, якого цитує Sky News.

Речник МЗС Китаю стверджує, що Пекін ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в "українській кризі" (так у Китаї називають війну, яку РФ розв'язала проти України).

Лінь Цзянь назвав заяву президента України щодо Китаю "безпідставною".

Зеленський звинуватив Китай у постачанні зброї РФ

У четвер, 17 квітня, на брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив, що з'явилася інформація, яка підтверджує, що Китай постачає озброєння Росії.

"На сьогодні ми маємо інформацію від СБУ та розвідки про порох, артилерію", - сказав Зеленський.

Він також додав, що є дані про те, що представники Китаю займаються виробництвом зброї на території Росії.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Варто зазначити, що Китай заявляє про свою нібито нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Проте Пекін продовжує активну економічну співпрацю з Москвою.

Відомо, що китайські компанії під час повномасштабної війни продовжували постачання товарів подвійного значення до Росії. Вони, зокрема, можуть використовуватися і для виробництва зброї.

Президент Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін за час повномасштабної війни говорили телефоном лише один раз. Це сталося майже два роки тому - у квітні 2023 року.

Нагадаємо, що нещодавно у полон українських воїнів потрапили двоє окупантів, які виявилися громадянами Китаю.

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