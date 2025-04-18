Китай відповів на заяву Зеленського про постачання зброї Росії

Китай розкритикував президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Пекін постачає зброю Росії. У Китаї назвали слова Зеленського "безпідставними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня, якого цитує Sky News.

Речник МЗС Китаю стверджує, що Пекін ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в "українській кризі" (так у Китаї називають війну, яку РФ розв'язала проти України).

Лінь Цзянь назвав заяву президента України щодо Китаю "безпідставною".

Зеленський звинуватив Китай у постачанні зброї РФ

У четвер, 17 квітня, на брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив, що з'явилася інформація, яка підтверджує, що Китай постачає озброєння Росії.

"На сьогодні ми маємо інформацію від СБУ та розвідки про порох, артилерію", - сказав Зеленський.

Він також додав, що є дані про те, що представники Китаю займаються виробництвом зброї на території Росії.