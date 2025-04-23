Пекін зробив заяву після виклику "на килим" посла Китаю в Україні
У Пекіні відреагували на виклик посла Китаю в Україні до МЗС за допомогу Росії у війні. Китай назвав звинувачення "безпідставними".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Китаю Го Цзякуня, якого цитує China News.
У речника китайського МЗС запитали, чи Міністерство закордонних справ України викликало у вівторок, 22 квітня, посла Китаю в Україні, щоб висловити занепокоєння щодо допомоги Росії у війні та яку інформацію посол передав Україні.
У відповідь речник МЗС назвав заяви України "безпідставними" і "політичними маніпуляціями".
"Ми уточнили позицію Китаю з відповідних питань. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій", - сказав Го Цзякунь.
Посла викликали "на килим"
Нагадаємо, у вівторок, 22 квітня, посол Китаю в Україні Ма Шенкунь відвідав МЗС через нещодавно виявлені факти участі громадян Китаю у війні і залучення китайських компаній до виробництва озброєння на території РФ. Він зустрівся заступником глави МЗС України Євгеном Перебийносом.
Україна закликала Китай вжити заходів з метою припинення підтримки Росії у війні.
Крім того, як зазначили у Міністерстві закордонних справ України, українські спецслужби передали докази таких фактів китайській стороні.
Варто додати, що минулого місяця українські воїни взяли у полон двох громадян Китаю. У Пекіні офіційно поки не висловили бажання щодо повернення полонених.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ. Також, за словами Зеленського, є інформація, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.
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