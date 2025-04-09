У МЗС Китаю відреагували на взяття в полон їхніх солдатів на фронті в Україні

Українські військові взяли в полон китайських солдатів, які воювали на боці РФ на фронті. Пекін уперше відреагував.

Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Крім того, у китайському міністерстві нагадали, що воно завжди просило своїх громадян триматися подалі від зон збройного конфлікту і не втручатися в нього.

Міністерство закордонних справ Китаю у своїй заяві повідомило, що наразі воно "з'ясовує ситуацію" з Україною.

Китайські солдати потрапили в полон ЗСУ в Донецькій області

8 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові захопили в полон китайських солдатів під час боїв у Донецькій області. Зокрема, вдалося отримати їхні документи та ідентифікувати особи.

Китайці були захоплені біля населених пунктів Тарасівка та Білогорівка. Там українські військові вступили в бій із шістьма китайськими військовими, двоє з них - потрапили в полон.

Операцію з полону громадян Китаю провели воїни 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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