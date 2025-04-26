Зеленский заявил, что китайцы изготавливают дроны на заводах РФ, ждет реакции Пекина

Глава украинского государства отметил, что несмотря на недавнее взятие в плен китайских граждан, участвовавших в войне на стороне РФ, официальный Пекин заверил, что "нет никаких доказательств того, что Китай каким-то образом участвует в этих боевых операциях".

Вместе с тем Зеленский сказал, что у него все же "есть вопросы".

"У нас есть информация, что Китай работает, китайцы работают на российских заводах и они производят дроны. Дроны, которыми убивают украинцев. У нас есть доказательства, у нас есть факты", - рассказал он.

Поэтому президент ожидает, что китайская сторона должна отреагировать на такую ситуацию, и отметил, что Украина может показать Пекину эту информацию.

"У нас все это есть. Теперь скажите мне, если Китай, или руководство Китая этого не знает. Например, а граждане Китая, технические работники, работают в России и производят дроны, и эти дроны убивают нас, украинцев. Теперь, если руководство Китая не знает, что граждане Китая, а мы взяли некоторых из них как военнопленных, они воюют своим оружием, они убивают нас. Тогда скажите мне, это какое-то оправдание ситуации?" - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что неявные данные могут указывать на справедливость утверждений о том, что Китай действительно поддерживает Россию.

"Я думаю, что мы говорим честно, потому что китайцы не работают на наших заводах. Они не производят оружие, которое мы используем для защиты от русских. Китайцы не воюют вместе с нашими людьми с оружием в наших войсках Украины... Поэтому, возможно, руководство не знает, но это не значит, что вы не должны на это реагировать", - озвучил мнение Зеленский.

Зеленский считает, что Пекин должен "ответить на это", ведь "вся эта ситуация... как-то вовлекает вас или втягивает вас в ситуацию, что есть этот союз с Россией".