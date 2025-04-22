В МЗС України розповіли про візит посла Китаю "на килим"

Посол Китаю в Україні Ма Шенкунь відвідав міністерство закордонних справ через нещодавно виявлені факти участі громадян КНР у війні на боці РФ, та залучення китайських компаній до виробництва озброєння на території країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

В зовнішньо-політичному відомстві зазначили, що запрошення надзвичайного і повноважного посла Китаю в Україні відбулось сьогодні, 22 квітня.

Представник Пекіна Ма Шенкунь зустрівся з заступником глави МЗС України Євгеном Перебийносом.

Як передали в МЗС, заступник українського міністра "наголосив, що факти участі китайських громадян у бойових діях проти України на боці держави-агресора, а також залучення китайських компаній до виробництва у Росії продукції військового призначення викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин між Україною та КНР".

Також зазначається, що українські спецслужби передали докази таких фактів китайській стороні.

"У зв'язку з цим Євген Перебийніс закликав китайську сторону вжити заходів з метою припинення підтримки Росії у її агресії проти України, про відсутність якої неодноразово заявляв Пекін", - розповіли в МЗС.

Як додали у міністерстві, Перебийніс у розмові з китайським послом "запевнив, що наша держава цінує стратегічне партнерство з КНР та розраховує, що Китай утримуватиметься в подальшому від кроків, які могли б зашкодити двостороннім відносинам".

Допомога Китаю Росії у війні з Україною

Нагадаємо, попри міцні торгівельні зв'язки між Росією та Китаєм, офіційний Пекін неодноразово заперечував постачання зброї будь-якій стороні. Також китайська сторона запевняла, що не причетна до війни РФ проти України.

Разом з тим була велика кількість доказів того, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції, що, зокрема, дозволяє Кремлю підживлювати свою "воєнну машину".

Зокрема, у вересні 2024 року повідомлялося, що Захід має докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю у Росію. І це може означати суттєву ескалацію залучення Пекіна у війну в Україні.

Додамо також, раніше уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Васюк у бесіді з Reuters заявив, що близько 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять із Китаю.

8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Тоді Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що офіційний Пекін "з'ясовує ситуацію" з Україною.

Згодом український президент також розповів, що країні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ. При цьому РБК-Україна публікувало документи, які свідчать про те, що китайські військові масово воюють проти України зі сторони російської армії.

Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що Китай передає Росії зброю. Йдеться про порох та артилерію.

Спікер МЗС КНР Лінь Цзянь, реагуючи на слова глави української держави, запевнив, що це нібито неправдива інформація.

22 квітня на прес-конференції президент Зеленський розповів, що Росія могла вкрасти китайські технології для дронів. Також він додав, що СБУ передасть Китаю відповідну інформацію.