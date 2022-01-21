ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Школы Львова идут на "дистанционку": названа дата

Новина українською →
Львов, Пятница 21 января 2022 12:54
Школы Львова идут на "дистанционку": названа дата Фото: школы Львова идут на "дистанционку" с 24 января (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львове с 24 января ученики 5-11 классов из-за роста заболевания COVID перейдут на дистанционную форму обучения. Она продлится в течение двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового во время брифинга.

"С понедельника (24 января - ред.) на две недели старшие классы, с 5 по 11 классы, идут на дистанционное обучение", - сказал Садовой.

По его словам, с понедельника также будет приниматься решение по младшим классам. При этом внешкольная школа с 24 января также перейдет на дистанционную форму.

"Мы проанализируем динамику заболевания по состоянию на субботу, воскресенье и понедельник. Если будем видеть угрожающую ситуацию, конечно, школы полностью закроются", - резюмировал Садовой.

Напомним, с 24 января по 7 февраля школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение.

Добавим, с сегодняшнего дня в Черновицкой области все школы перешли на "дистанционку".

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов школа
NEWS
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
DAILY
Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ