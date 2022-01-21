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Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки, боеприпасы и горючее, - разведка

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Донбасс, Пятница 21 января 2022 11:52
Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки, боеприпасы и горючее, - разведка Фото: Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки, боеприпасы и топливо
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска с начала января тайно перебросили на Донбасс более 7 тысяч тонн горючего, танки, самоходные артиллерийские установки и боеприпасы. При этом боевики проводят активную тренировку наемников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По информации разведки, с начала текущего месяца оккупанты тайно завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ к соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК более 7 тысяч тонн горючего.

Кроме этого, боевиками было переброшено несколько танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

Вместе с тем, для комплектования личным составом подразделений противника, через развернутую на территории РФ сеть вербовочных центров, осуществляется активный набор наемников.

Известно, что их направляют на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях после прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано пять нарушений режима "тишины".

Добавим, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия будет готова отдать Донбасс, если Украина забудет о Крыме.

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