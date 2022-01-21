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Зимняя Олимпиада-2022. Кто поедет на игры от Украины

Новина українською →
Пекин, Пятница 21 января 2022 17:42
Зимняя Олимпиада-2022. Кто поедет на игры от Украины Фото: кто поедет на Олимпиаду-2022 от Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Национальный олимпийский комитет Украины объявил перечень спортсменов, которые поедут на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине. Представлять украинскую сборную поедут 52 спортсмена.

РБК-Украина рассказывает, кто попал в олимпийскую сборную Украины.

Биатлон

Мужчины:

  • Антон Дудченко;
  • Дмитрий Пидручный;
  • Артем Прима;
  • Артем Тищенко;
  • Богдан Цимбал.

Женщины:

  • Юлия Джима;
  • Елена Билосюк;
  • Дарья Плашко;
  • Валентина Семеренко;
  • Ирина Петренко.

Резерв:

  • Анастасия Меркушина;
  • Тарас Лысюк.

Лыжные гонки

Мужчины:

  • Алексей Красовский;
  • Руслан Перехода.

Женщины:

  • Марина Анцибор;
  • Валентина Каминская;
  • Юлия Кроль;
  • Виктория Олех;
  • Дарья Рублева.

Резерв:

  • Дмитрий Драгун.

Лыжное двоеборье

Мужчины:

  • Дмитрий Мазурчук.

Резерв:

  • Виктор Пасечник.

Сноубординг

Женщины:

  • Аннамари Данча.

Прыжки на лыжах с трамплина

Мужчины:

  • Виталий Калиниченко;
  • Евгений Марусяк;
  • Антон Корчук.

Фристайл

Мужчины:

  • Александр Абраменко;
  • Дмитрий Котовский;
  • Александр Окипнюк.

Женщины:

  • Анастасия Новосад;
  • Ольга Полюк.

Резерв:

  • Николай Пуздерко;
  • Ангелина Брыкина.

Бобслей

Женщины:

  • Лидия Гунько.

Горнолыжный спорт

Мужчины:

  • Иван Ковбаснюк.

Женщины:

  • Анастасия Шепиленко.

Санный спорт

Мужчины:

  • Антон Дукач;
  • Андрей Лисецкий;
  • Андрей Мандзий;
  • Игорь Стахов.

Женщины:

  • Елена Стецкив;
  • Юлиана Туницкая.

Резерв:

  • Елена Смага.

Скелетон

Мужчины:

  • Владислав Гераскевич.

Фигурное катание

Мужчины:

  • Артем Деренский;
  • Максим Никитин;
  • Иван Шмуратко.

Женщины:

  • Софья Голиченкова;
  • Александра Назарова;
  • Анастасия Шаботова.

Шорт-трек

Мужчины:

  • Олег Гандей.

Женщины:

  • Ульяна Дуброва.

Когда стартует зимняя Олимпиада в Пекине

Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля 2022 года. Соревнования будут длиться до 20 февраля. Участие в Олимпиаде будут принимать 90 стран мира, в том числе и Украина. Это уже восьмые зимние игры для нашей страны.

Пекин стал первым в истории городом, который принимал летние и примет зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада проходила в китайской столице в 2008 году. Главным стадионом зимней Олимпиады станет Пекинский национальный стадион.

Нынешние зимние игры отметятся тем, что на них будут представлены 7 новых видов спорта. В программу Олимпиады попали:

  • соревнования по бобслею среди женщин-одиночек;
  • смешанная эстафета в шорт-треке;
  • соревнования смешанных команд в прыжках на лыжах с трамплина,
  • соревнования по фристайлу среди смешанных команд в дисциплине лыжная акробатика;
  • соревнования по сноуборд-кроссу среди смешанных команд;
  • мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр".

Напомним, стало известно расписание соревнований на Олимпиаде-2022.

Также РБК-Украина рассказывало про шансы Украины завоевать медали в Пекине.

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