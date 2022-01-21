Зимняя Олимпиада-2022. Кто поедет на игры от Украины
Национальный олимпийский комитет Украины объявил перечень спортсменов, которые поедут на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине. Представлять украинскую сборную поедут 52 спортсмена.
РБК-Украина рассказывает, кто попал в олимпийскую сборную Украины.
Биатлон
Мужчины:
- Антон Дудченко;
- Дмитрий Пидручный;
- Артем Прима;
- Артем Тищенко;
- Богдан Цимбал.
Женщины:
- Юлия Джима;
- Елена Билосюк;
- Дарья Плашко;
- Валентина Семеренко;
- Ирина Петренко.
Резерв:
- Анастасия Меркушина;
- Тарас Лысюк.
Лыжные гонки
Мужчины:
- Алексей Красовский;
- Руслан Перехода.
Женщины:
- Марина Анцибор;
- Валентина Каминская;
- Юлия Кроль;
- Виктория Олех;
- Дарья Рублева.
Резерв:
- Дмитрий Драгун.
Лыжное двоеборье
Мужчины:
- Дмитрий Мазурчук.
Резерв:
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Виктор Пасечник.
Сноубординг
Женщины:
- Аннамари Данча.
Прыжки на лыжах с трамплина
Мужчины:
- Виталий Калиниченко;
- Евгений Марусяк;
- Антон Корчук.
Фристайл
Мужчины:
- Александр Абраменко;
- Дмитрий Котовский;
- Александр Окипнюк.
Женщины:
- Анастасия Новосад;
- Ольга Полюк.
Резерв:
- Николай Пуздерко;
- Ангелина Брыкина.
Бобслей
Женщины:
- Лидия Гунько.
Горнолыжный спорт
Мужчины:
- Иван Ковбаснюк.
Женщины:
- Анастасия Шепиленко.
Санный спорт
Мужчины:
- Антон Дукач;
- Андрей Лисецкий;
- Андрей Мандзий;
- Игорь Стахов.
Женщины:
- Елена Стецкив;
- Юлиана Туницкая.
Резерв:
- Елена Смага.
Скелетон
Мужчины:
- Владислав Гераскевич.
Фигурное катание
Мужчины:
- Артем Деренский;
- Максим Никитин;
- Иван Шмуратко.
Женщины:
- Софья Голиченкова;
- Александра Назарова;
- Анастасия Шаботова.
Шорт-трек
Мужчины:
- Олег Гандей.
Женщины:
- Ульяна Дуброва.
Когда стартует зимняя Олимпиада в Пекине
Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля 2022 года. Соревнования будут длиться до 20 февраля. Участие в Олимпиаде будут принимать 90 стран мира, в том числе и Украина. Это уже восьмые зимние игры для нашей страны.
Пекин стал первым в истории городом, который принимал летние и примет зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада проходила в китайской столице в 2008 году. Главным стадионом зимней Олимпиады станет Пекинский национальный стадион.
Нынешние зимние игры отметятся тем, что на них будут представлены 7 новых видов спорта. В программу Олимпиады попали:
- соревнования по бобслею среди женщин-одиночек;
- смешанная эстафета в шорт-треке;
- соревнования смешанных команд в прыжках на лыжах с трамплина,
- соревнования по фристайлу среди смешанных команд в дисциплине лыжная акробатика;
- соревнования по сноуборд-кроссу среди смешанных команд;
- мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр".
Напомним, стало известно расписание соревнований на Олимпиаде-2022.
Также РБК-Украина рассказывало про шансы Украины завоевать медали в Пекине.