Харьков может быть оккупирован. Зеленский назвал возможный сценарий вторжения России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью The Washington Post.

"Я скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с РФ. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - отметил президент.

По его словам, России для нападения лишь нужен повод.

"Скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что такое развитие событий будет не только вторжением, а "началом крупномасштабной войны".