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Украина ввела санкции против российского дизайнера Лебедева

Новина українською →
Киев, Пятница 21 января 2022 23:01
Украина ввела санкции против российского дизайнера Лебедева Фото: Артемий Лебедев, российский дизайнер (facebook.com/temalebedev)
Автор: Дмитрий Левицкий

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев, который является арт-директором студии "Студия Артемия Лебедева", попал под украинские санкции. Ограничения своим указом ввел президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Решение о введении санкций в отношении Лебедева принял Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании еще 30 декабря 2021 года.

Какие санкции наложили на Лебедева:

  • блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • остановка финансовых операций.

Санкции ввели на 5 лет.

Кто такой Артемий Лебедев

Лебедев известен в России и в постсоветских странах дизайнер. Его деятельность связана и с Украиной. В Киеве у Лебедева есть собственная дизайнерская студия. В частности, студия Лебедева разработала логотип города Одесса, а также дизайн столичного торгового центра Ocean Plaza.

В 2017 году Лебедев получил пятилетний запрет на въезд в Украину после того, как незаконно посетил оккупированную Россией территорию Луганской области. Лебедев дважды пытался оспорить запрет, но ему отказывали, объясняя решение его антиукраинской позицией и поддержкой идеологии "русского мира".

Лебедев на своих страницах в соцсетях критиковал Революцию Достоинства в Украине, а также поддерживал российскую оккупацию Крыма. Как заявлял дизайнер, пребывание Крыма в составе Украины было "историческим недоразумением".

Напомним, на днях под американские санкции попали четверо украинских политиков, связываемых с Россией.

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