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Угроза вторжения РФ. Британия отправила Украине военных и 2000 единиц вооружения

Новина українською →
Британия, Пятница 21 января 2022 08:29
Угроза вторжения РФ. Британия отправила Украине военных и 2000 единиц вооружения Фото: Британия отправила Украине военных и 2000 единиц вооружения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Поставки были осуществлены в течение этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Бойцы полка рейнджеров - части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций - вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также отправили в Украину около 2000 противотанковых ракетных установок", - говорится в сообщении.

По информации издания, около 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Великобритании прибыли в Украину для подготовки украинских военнослужащих.

В частности, они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое, в частности, Британия направила Украине.

Кроме этого, по данным издания, британские самолеты-разведчики также были замечены как часть не разглашаемой, но заметной поддержки войск Украины.

Так, программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. По данным Sky News, с 17 января состоялось несколько рейсов.

Напомним, недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова передать Украине еще больше оружия.

Добавим, недавно в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было редоставлено легкое противотанковое вооружение.

Ранее РБК-Украина писало о том, что Британия направила в Украину военно-транспортные самолеты С-17.

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