Встреча Блинкена и Лаврова завершилась: первые подробности

В Женеве (Швейцария) завершились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На ней обсуждались так называемые "гарантии безопасности" для РФ.

США дадут ответ на требования России на следующей неделе

По итогам встречи, Лавров заявил, что встреча завершилась договоренностью о том, что США предоставят письменный ответ на российские требования по "гарантиям безопасности" на следующей неделе.

"Россия никогда угрожала украинскому народу"

Лавров также прокомментировал ситуацию с эскалацией на границах тем, что Россия якобы никогда не угрожала украинскому народу.

"(Президент Украины, - ред.) Зеленский заявил публично что если кто-то чувствует себя русским - пусть убирается в Россию. Поэтому кто кому угрожает и во что угрозы могут вылиться - это большой вопрос", - заявил глава МИД России.

Он также ответил на вопрос CNN о том, почему угроза вторжения России в Украину возникла именно сейчас.

"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы много раз говорили, что не собираемся. Вы спрашиваете почему сейчас? А когда не нападать-то нам?", - отметил Лавров.

Встреча длилась полтора часа

Как пишут российские СМИ, встреча Блинкена и Лаврова длилась полтора часа, и это меньше, чем планировалось. Ожидается, что главы дипведомств проведут раздельные пресс-конференции по ее итогам.

Что было до встречи

Сегодня перед началом переговоров Блинкен заявил, что Запад привержен диалогу, но готов к жесткому ответу на агрессию против Украины. В Женеве стороны должны были снова обсуждать требования России по "гарантиям безопасности".

В декабре 2021 года российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о так называемых "гарантиях безопасности". Главным образом, Москва настаивает на отказе от вступления Украины в НАТО в долгосрочной перспективе.

Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве. Также на прошлой неделе, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января "гарантии безопасности" обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.