ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Встреча Блинкена и Лаврова завершилась: первые подробности

Новина українською →
Женева, Пятница 21 января 2022 13:55
Встреча Блинкена и Лаврова завершилась: первые подробности Фото: Энтони Блинкен и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Женеве (Швейцария) завершились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На ней обсуждались так называемые "гарантии безопасности" для РФ.

РБК-Украина следит за новостями по итогам встречи.

США дадут ответ на требования России на следующей неделе

По итогам встречи, Лавров заявил, что встреча завершилась договоренностью о том, что США предоставят письменный ответ на российские требования по "гарантиям безопасности" на следующей неделе.

"Россия никогда угрожала украинскому народу"

Лавров также прокомментировал ситуацию с эскалацией на границах тем, что Россия якобы никогда не угрожала украинскому народу.

"(Президент Украины, - ред.) Зеленский заявил публично что если кто-то чувствует себя русским - пусть убирается в Россию. Поэтому кто кому угрожает и во что угрозы могут вылиться - это большой вопрос", - заявил глава МИД России.

Он также ответил на вопрос CNN о том, почему угроза вторжения России в Украину возникла именно сейчас.

"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы много раз говорили, что не собираемся. Вы спрашиваете почему сейчас? А когда не нападать-то нам?", - отметил Лавров.

Встреча длилась полтора часа

Как пишут российские СМИ, встреча Блинкена и Лаврова длилась полтора часа, и это меньше, чем планировалось. Ожидается, что главы дипведомств проведут раздельные пресс-конференции по ее итогам.

Что было до встречи

Сегодня перед началом переговоров Блинкен заявил, что Запад привержен диалогу, но готов к жесткому ответу на агрессию против Украины. В Женеве стороны должны были снова обсуждать требования России по "гарантиям безопасности".

В декабре 2021 года российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о так называемых "гарантиях безопасности". Главным образом, Москва настаивает на отказе от вступления Украины в НАТО в долгосрочной перспективе.

Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве. Также на прошлой неделе, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января "гарантии безопасности" обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони Блинкен Лавров
NEWS
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
DAILY
Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ