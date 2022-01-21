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Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко

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Киев, Пятница 21 января 2022 14:40
Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко Фото: бывший президент Украины Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Прокуроры просят применить к нему содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Прокуроры будут настаивать на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен.

"Офисом Генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата - пятого президента Украины в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня состоялся брифинг адвокатов Порошенко. Защитник Илья Новиков заявил, что они подали апелляцию на решение суда об аресте активов политика. Заседание запланировано на 3 февраля.

Напомним, ранее о намерении обжаловать меру пресечения Петру Порошенко заявило Государственное бюро расследований.

Отметим, 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и предписал политику сдать загранпаспорт.

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