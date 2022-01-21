Россия выдвинула новые требования по "гарантиям безопасности": полное заявление

Россия выдвинула требования к НАТО по поводу невступления Украины и Грузии в Альянс. Однако, сегодня в МИД РФ заявили, что российские предложения по "гарантиям безопасности" подразумевают также вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии.

В министерстве ответили на вопрос, что означает для Болгарии и Румынии требование России, что НАТО должно вернуться к конфигурации 1997 года.

"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.

"Гарантии безопасности"

Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.