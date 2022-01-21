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Россия выдвинула новые требования по "гарантиям безопасности": полное заявление

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Москва, Пятница 21 января 2022 10:39
Россия выдвинула новые требования по "гарантиям безопасности": полное заявление Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия выдвинула требования к НАТО по поводу невступления Украины и Грузии в Альянс. Однако, сегодня в МИД РФ заявили, что российские предложения по "гарантиям безопасности" подразумевают также вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

В министерстве ответили на вопрос, что означает для Болгарии и Румынии требование России, что НАТО должно вернуться к конфигурации 1997 года.

"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.

"Гарантии безопасности"

Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Напомним, Россия установила США сроки для получения письменного ответа по "гарантиям безопасности".

Ранее НАТО предложило России новые раунды переговоров по "гарантиям безопасности".

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