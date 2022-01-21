Воинский учет. Женщин не будут штрафовать за уклонение: объяснение Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников разъяснил, будут ли штрафовать женщин за уклонение от воинского учета. По его словам, наказание за это не предусмотрено законом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

"Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет", - заявил министр.

Резников пояснил, что штрафовать могут только военнообязанных женщин, а ими становятся только после постановки на воинский учет.

"Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными лишь после того, как становятся на воинский учет и к моменту постановки на учет они не являются таковыми", - пояснил он.