Воинский учет. Женщин не будут штрафовать за уклонение: объяснение Минобороны
Министр обороны Украины Алексей Резников разъяснил, будут ли штрафовать женщин за уклонение от воинского учета. По его словам, наказание за это не предусмотрено законом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет", - заявил министр.
Резников пояснил, что штрафовать могут только военнообязанных женщин, а ими становятся только после постановки на воинский учет.
"Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными лишь после того, как становятся на воинский учет и к моменту постановки на учет они не являются таковыми", - пояснил он.
Напомним, ранее в Вооруженных силах и Минобороны предупреждали, что за уклонение от воинского учета женщинам будет грозить штраф, но только с 2023 года.
Такие намерения вызвали возмущение в обществе, которые были высказаны в соответствующей петиции. В ответ на петицию президент Владимир Зеленский поручил Минобороны пересмотреть вопрос воинского учета.
Добавим, военный комиссар объяснял, зачем женщин решили взять на воинский учет.