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Воинский учет. Женщин не будут штрафовать за уклонение: объяснение Минобороны

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Украина, Пятница 21 января 2022 22:27
Воинский учет. Женщин не будут штрафовать за уклонение: объяснение Минобороны Фото: женщин не будут штрафовать за уклонение от воинского учета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Алексей Резников разъяснил, будут ли штрафовать женщин за уклонение от воинского учета. По его словам, наказание за это не предусмотрено законом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет", - заявил министр.

Резников пояснил, что штрафовать могут только военнообязанных женщин, а ими становятся только после постановки на воинский учет.

"Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными лишь после того, как становятся на воинский учет и к моменту постановки на учет они не являются таковыми", - пояснил он.

Напомним, ранее в Вооруженных силах и Минобороны предупреждали, что за уклонение от воинского учета женщинам будет грозить штраф, но только с 2023 года.

Такие намерения вызвали возмущение в обществе, которые были высказаны в соответствующей петиции. В ответ на петицию президент Владимир Зеленский поручил Минобороны пересмотреть вопрос воинского учета.

Добавим, военный комиссар объяснял, зачем женщин решили взять на воинский учет.

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