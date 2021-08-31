Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)

Энергетика

Сначала Зеленский вместе с делегацией посетили Министерство энергетики США. Там государственное предприятие "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС.

Министры энергетики Украины и США также начали стратегический диалог в сфере энергетики и климата. США выразили готовность помочь Украине с улучшением корпоративного управления на энергопредприятиях.

Также состоялись переговоры Зеленского с американским министром энергетики Дженнифер Грэнхольм, в ходе которых глава государства призвал начать консультации Украина-Германия-США по сохранению транзита российского газа.

Космос

Украинский президент сегодня также встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном и пригласил его в Украину. Зеленский заявил о готовности Украины сотрудничать с США в рамках проектов "Антарес" и "Артемида".

"Украина должна снова стать космическим государством", - заявил после встречи Зеленский.

Какая сегодня повестка дня

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявлял, что сегодня украинская делегация планирует провести ряд встреч с подписанием документов в: