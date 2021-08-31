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Зеленский призвал начать консультации Украина-Германия-США по газу

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Вашингтон, Вторник 31 августа 2021 20:05
Зеленский призвал начать консультации Украина-Германия-США по газу Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольма. Глава государства поднял тему "Северного потока-2" и сохранения транзита газа через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", - заявил во время встречи президент.

Зеленский подчеркнул, что нужно создать предохранители от использования Россией газа как оружия.

В частности, глава государства призвал как можно быстрее начать регулярные консультации между Украиной, Германией и США по сохранению газового транзита и обеспечению европейской энергобезопасности.

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Владимир Зеленский Северный поток-2 Нафтогаз Украины Соединенные Штаты Америки Германия
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