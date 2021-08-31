RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський в США. Перші підсумки візиту (оновлюється)

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 31 серпня, розпочав свій робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Перебуваючи у Вашингтоні, глава держави вже провів низку зустрічей та переговорів.

Перші підсумки візиту Зеленського до США - в матеріалі РБК-Україна.

Енергетика

Спочатку Зеленський разом з делегацією відвідали Міністерство енергетики США. Там державне підприємство "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse Electric підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС.

Міністри енергетики України та США також започаткували стратегічний діалог у сфері енергетики й клімату. США висловили готовність допомогти Україні з покращенням корпоративного управління на енергопідприємствах.

Також відбулися переговори Зеленського з американським міністром енергетики Дженніфер Гренхольм, в ході яких глава держави закликав започаткувати консультації Україна-Німеччина-США щодо збереження транзиту російського газу.

Космос

Український президент сьогодні також зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном та запросив його в Україну. Зеленський заявив про готовність України співпрацювати з США в рамках проектів "Антарес" та "Артеміда".

"Україна має знову стати космічною державою", - заявив після зустрічі Зеленський.

Який сьогодні порядок денний

Прес-секретар українського президента Сергій Никифоров заявляв, що сьогодні українська делегація планує провести низку зустрічей з підписанням документів у:

  • Міністерстві енергетики США;
  • Міністерстві оборони США;
  • Державному департаменті США;
  • Світовому банку;
  • космічному агентстві NASA.
Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиВашингтон