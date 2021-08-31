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Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС

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Вашингтон, Вторник 31 августа 2021 18:04
Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС Фото: соглашение подписано во время визита Владимира Зеленского в США (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: РБК-Украина

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США стороны подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. После пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта - до 30 млрд долларов", - отметил Зеленский.

Напомним, на сегодня запланирована также встреча Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином, переговоры начнутся в 21:00 по киевскому времени.

Ранее РБК-Украина публиковало программу визита украинского президента.

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Владимир Зеленский Хмельницкая АЭС Соединенные Штаты Америки
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