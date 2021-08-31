Украина и США подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства
Фото: Украина и США подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства (РБК-Украина)
Украина и США подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.
"Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны США подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", - заявил президент Украины.
Напомним, что ранее мы писали о том, что Зеленский прибыл в США.