Между Украиной и США заключено соглашение об установлении линии защищенной связи
Между Украиной и США заключено соглашение об установлении линии защищенной связи. Документ был подписан в Вашингтоне между Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
"Документ предусматривает наличие линии защищенной связи, обеспечивает стабильный специальный канал коммуникации между Украиной и США, демонстрирует сохранение и укрепление двустороннего доверия между Киевом и Вашингтоном, отвечает общим украинский-американским интересам по укреплению мира и международной безопасности, способствует уменьшению угроз и повышает эффективность выполнения причастными национальными правительственными подразделениями их функций", - говорится в сообщении.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом.