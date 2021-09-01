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Между Украиной и США заключено соглашение об установлении линии защищенной связи

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США, Среда 01 сентября 2021 02:35
Между Украиной и США заключено соглашение об установлении линии защищенной связи Фото: между Украиной и США заключено соглашение об установлении линии защищенной связи (president.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Между Украиной и США заключено соглашение об установлении линии защищенной связи. Документ был подписан в Вашингтоне между Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Документ предусматривает наличие линии защищенной связи, обеспечивает стабильный специальный канал коммуникации между Украиной и США, демонстрирует сохранение и укрепление двустороннего доверия между Киевом и Вашингтоном, отвечает общим украинский-американским интересам по укреплению мира и международной безопасности, способствует уменьшению угроз и повышает эффективность выполнения причастными национальными правительственными подразделениями их функций", - говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом.

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