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Украина должна снова стать космическим государством, - Зеленский

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Вашингтон, Вторник 31 августа 2021 19:22
Украина должна снова стать космическим государством, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава NASA Билл Нельсон (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна должна снова стать космическим государством. Он пригласил главу NASA Билла Нельсона посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

По его словам, в ходе встречи с главой NASA обсуждались проекты, к которым может присоединиться Украина со своими уникальными космическими разработками.

Стороны также обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими технологиями.

"Ждем Билла Нельсона с визитом в Украину", - добавил Зеленский.

Напомним, 31 августа Владимир Зеленский и украинская делегация начали рабочий визит в Вашингтон.

О повестке первого дня визита - в материале РБК-Украина.

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NASA Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
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Украина должна снова стать космическим государством, - Зеленский
Украина должна снова стать космическим государством, - Зеленский
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