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Министерства, NASA и Всемирный банк: сегодняшняя повестка дня Украины в Вашингтоне

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Вашингтон, Вторник 31 августа 2021 15:26
Министерства, NASA и Всемирный банк: сегодняшняя повестка дня Украины в Вашингтоне Фото: Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский и украинская делегация начали рабочий визит в Вашингтон. Сегодня на повестке дня ряд визитов, встреч и подписание документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Что сегодня будет происходить в Вашингтоне

По словам Никифорова, сегодня запланированы встречи и подписание стратегических документов в:

  • Министерстве энергетики США;
  • Министерстве обороны США;
  • Государственном департаменте США;
  • Всемирном банке;
  • космическом агентстве NASA.

"Также Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, презентует план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сегодня встретится с министром обороны США.

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