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Президент Украины встретился с главой Всемирного банка

Новина українською →
США, Среда 01 сентября 2021 01:09
Президент Украины встретился с главой Всемирного банка Фото: президент Украины встретился с главой Всемирного банка (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Анна Полисученко

Президент Украины встретился с главой Всемирного банка. На встрече обсуждались вопросы поддержки банком экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.

Президент Украины обсудил с Дэвидом Мальпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Мировой банк готов поддерживать.

"Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с рабочим визитом.

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