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Байден и Зеленский не будут проводить совместную пресс-конференцию после встречи

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Среда 01 сентября 2021 08:15
Байден и Зеленский не будут проводить совместную пресс-конференцию после встречи Фото: президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне уже сегодня. Однако совместной пресс-конференции лидеров не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассписание американского президента.

Байден после переговоров с Зеленским в Белом доме отправится на еженедельный экономический брифинг.

Согласно документу, президент США в ходе встречи планирует подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, проведения реформ в стране, а также сотрудничество в сфере энергетик

Подробнее о первых итогах визита Зеленского в США - в материале РБК-Украина.

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