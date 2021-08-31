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Украина и США начали стратегический диалог в энергетике и климате

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Вашингтон, Вторник 31 августа 2021 18:17
Украина и США начали стратегический диалог в энергетике и климате Фото: Украина и США подписали заявление о стратегическом диалоге (фото twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и Соединенные Штаты Америки сегодня, 31 августа, договорились о начале стратегического диалога в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министры энергетики Украины и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

С украинской стороны заявление подписал Герман Галущенко, а со стороны США подпись поставила Дженнифер Грэнхолм.

Напомним, сегодня Зеленский заявлял, что в рамках рабочего визита в США должно быть подписано энергетическое соглашение, а также достигнуты энергетические договоренности.

Добавим, сегодня, кроме Министерства энергетики, украинская делегация должна посетить Пентагон Госдеп, Всемирный банк и NASA.

Больше о визите Зеленского в США вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Минэнерго Вашингтон Герман Галущенко
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