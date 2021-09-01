Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский

Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Мы серьезно думаем, как развивать Нормандский формат для мирного урегулирования ситуации. И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона", - заявил президент Украины.

Вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине", добавил он. Это касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

"Не только Украина, но все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы", - отметил президент.