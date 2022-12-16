Зброя для України, загроза нападу на Київ, атака дронів та новий удар: головне за тиждень

Російська армія знову атакувала об'єкти енергосистеми по всій країні, а Київ опинився під ударом дронів-камікадзе. Анонсовано нові постачання озброєнь від союзників, зокрема систем ППО. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про можливий повторний наступ окупантів на Київ та розповів про підготовку нової операції Сил оборони.

РБК-Україна зібрало головні новини цього тижня у матеріалі нижче.

Розмова Зеленського та Байдена

12 грудня президенти України та США провели телефонну розмову, в ході якої обговорили подальше постачання зброї та допомогу в енергетиці України.

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за безпрецедентну військову і фінансову підтримку, та вказав на важливість посилення протиповітряної оборони. Також глава України під час розмови із президентом США виступив за організацію глобального саміту миру.

Військова допомога

Франція та Італія ухвалили запит України на постачання системи ППО Mamba (SAMP/T). Як повідомили французькі ЗМІ, останні труднощі з італійської сторони, які заважали відправці систем в Україну, були вирішені.

Крім того, Сенат Італії затвердив резолюцію, якою пропонується продовжити постачання зброї Україні до кінця 2023 року.

У Франції підтвердили відправлення українським військовим шести 155-міліметрових гаубиць TRF1.

Німеччина за останній тиждень передала Україні снаряди для системи ППО IRIS-T, боєприпаси калібру 155 мм, снаряди для 40-мм гранатометів, десятки транспортних засобів.

Британія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів, який включає 125 зенітних знарядь та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

Братислава готова передати на потреби ЗСУ винищувачі МіГ-29. Найближчим часом до Словаччини приїде українська делегація щодо вирішення цього питання.

Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік на 858 млрд доларів, з них 800 млн доларів передбачено на допомогу Україні. Спікер Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі анонсував новий пакет допомоги, який включатиме додаткові системи ППО.

Передача ППО Patriot

Цього тижня CNN оприлюднило інформацію про те, що США завершують розробку планів передачі України систем Patriot. Пізніше у Білому домі заявили, що не можуть підтвердити дані про включення установок до найближчого пакету військової допомоги Україні.

При цьому президент США Джо Байден заявив, що погодить передачу Україні цих систем ППО лише після того, як Пентагон відповість на низку питань.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Patriot з'являться на полі бою на наступному етапі війни.

Інтерв'ю Зеленського на Netflix

15 грудня на Netflix вийшов новий випуск ток-шоу Девіда Леттермана, гостем якого став Володимир Зеленський.

Президент України в інтерв'ю розповів про перебіг війни, відносини з сім'єю та свою щоденну роботу заради перемоги. Зокрема він заявив, що терміни закінчення війни залежать від військової підтримки, у тому числі і від США. Також глава держави говорив про ядерну загрозу, перспективи продовження війни у разі смерті Путіна.

Пропозиція щодо виведення військ РФ на Різдво

Президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів G7 заявив, що пропонує Росії вивести свої війська з міжнародно визнаної території України на Різдво.

Глава держави нагадав, що свята – це час, коли "нормальні люди думають про мир, а не про агресію".

У країні-агресорі не забарилися з реакцією. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва відкидає цю пропозицію. За його словами, українській стороні нібито "необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час".

Київ атакували іранські безпілотники

У столиці та області з ранку 14 грудня було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів. Сили ППО збили усі 13 БПЛА, які окупанти запустили у бік Києва.

Енергетичні об'єкти не були пошкоджені. Проте уламки від збитих безпілотників влучили в одну адмінбудівлю та незначно пошкодили ще 4 житлові будівлі у Шевченківському районі.

ЄС виділив 18 млрд доларів для України

15 грудня Євросоюз погодив надання Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Сума буде передана протягом наступного року подібно до того, як були виділені кошти в 2022 році - частинами та у вигляді кредитів за пільговими умовами виплати.

Ліквідація ОАСК

Верховна Рада 13 грудня схвалила ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду Києва. За це рішення проголосували 310 депутатів.

Замість ОАСК передбачається створення Київського міського окружного адміністративного суду.

Загроза нападу на Київ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що не виключає нової спроби нападу окупантів на Київ.

За його оцінкою, росіяни готують 200 тисяч солдатів для наступу, який може розпочатися в період із січня по березень. Генерал припускає, що, можливо, ворог піде не на Донбас, а в бік Києва, з боку Білорусі, не виключається і південний напрямок.

"Я не сумніваюся, що буде ще одна спроба наступу на Київ", - наголосив головком.

Підготовка контрнаступу ЗСУ

Валерій Залужний поділився деякою інформацією щодо підготовки наступної контрнаступної операції.

За словами Головнокомандувача, з тими ресурсами, які наразі є, відсутні можливості проводити великі операції, але над однією Силою оборони вже працюють. "Вона на підході, але ви її ще не бачите", - наголосив Залужний.

Також головком зазначив, що про звільнення півдня не може йти мова до деокупації Мелітополя - дуже важливого стратегічного пункту, який дозволить ЗСУ вести вогонь по Кримському перешийку.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, гадаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", - розповів Валерій Залужний про необхідні ресурси для великого контрнаступу.

Обмін полоненими

14 грудня відбувся новий обмін військовополоненими між Україною та РФ. Додому повернулися ще 64 військові ЗСУ.

Серед звільнених бійців – офіцери, рядові та сержанти, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку. Зокрема, брали участь у обороні Бахмута.Також із полону звільнили ветерана ВПС США Мурекезі Суеді.

Заяви про закінчення війни

Президент Володимир Зеленський цього тижня повторив заяву, що війна Росії проти України закінчиться, коли всю територію нашої країни буде звільнено від російських загарбників.

Він наголосив, що наступні півроку війни стануть вирішальними. Вони вимагатимуть більших зусиль, ніж за минулий час.

Радник ОП Михайло Подоляк зазначає, що для завершення війни в Україні потрібна військова поразка РФ, антиросійські санкції, ізоляція на світових ринках та саботаж усередині країни-агресора.

В Адміністрації президента США також не розраховують на те, що війна в Україні завершиться до кінця року чи до кінця зими. З урахуванням ситуації на землі це вкрай малоймовірно.

На думку офіційного представника Білого дому Джона Кірбі, незважаючи на зимові холоди, бойові дії навряд чи припиняться найближчими місяцями.

9-й пакет санкцій Євросоюзу

Європейський Союз 16 грудня офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. У список санкцій потрапили 168 російських компаній, пов'язаних з військово-промисловим комплексом.

Як повідомляють у ЄС, новий пакет зосереджений на техніці, фінансах та ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину.

Ракетний терор триває

Вранці 16 грудня окупанти завдали 9-го масованого удару по критичній інфраструктурі України. По території нашої країни було випущено 76 ракет, 60 із них вдалося збити.

У бік Києва летіло понад 40 ракет – це була одна із наймасштабніших атак на столицю за час повномасштабного вторгнення. З них 37 ракет знищено українською ППО.

Внаслідок атак найбільші пошкодження зафіксовані на півночі, півдні та в центрі України. Повністю знеструмлені Харків, Полтава, Черкаси та ще низка міст. По всій країні було запроваджено аварійні відключення світла, почалися перебої з водою та опаленням. У Києві призупинено роботу метро до кінця дня.

У Кривому Розі ракета влучила в під'їзд житлового будинку. Загинуло 3 особи, ще 13 травмовано, серед них є діти. Розбір завалів ще не закінчено

В енергосистемі оголошено НС

"Укренерго" оголосило про надзвичайну ситуацію через втрату понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми внаслідок масованої атаки 16 грудня.

Ракети пошкодили 9 об'єктів енергогенерації та розподільчі мережі. Через ці пошкодження немає технічної можливості забезпечити електрикою більше половини споживачів країни.

Режим НС запроваджено для учасників ринку електроенергії та стосується виключно ринкових операцій.