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Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ППО та відновлення енергетики України

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Київ, Понеділок 12 грудня 2022 00:45
Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ППО та відновлення енергетики України Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Лідери обговорили подальше постачання зброї та допомогу в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України.

Зеленський подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні.

"Цінуємо і допомогу, яку надає США на відновлення енергосистеми України. Сподіваюся на подальше поглиблення співпраці у цій сфері. Вказав на важливість формування ефективної протиповітряної оборони для України", - заявив президент.

Він зазначив, що слід зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури у період зими.

"Дякую за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, а також за чітку та послідовну відданість Сполучених Штатів", - додав президент.

В наступному зверненні Зеленський закцентував увагу, що лідери країн обговорили, серед іншого, допомогу від США у вигляді ППО та артилерії.

Зазначимо, що остання розмова між президентами відбулася 4 жовтня. Тоді вони обговорили санкції проти Росії, перебіг війни

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