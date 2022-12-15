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Ресурси та Мелітополь. Залужний розповів, що потрібно для повернення до лінії 23 лютого

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Київ, Четвер 15 грудня 2022 15:15
Ресурси та Мелітополь. Залужний розповів, що потрібно для повернення до лінії 23 лютого Фото: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українським військовим потрібно більше техніки для повернення рубежів до 23 лютого. Крім того, ЗСУ повинні звільнити Мелітополь, аби встановити вогневий контроль над сухопутним коридором на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю Economist.

Залужний зазначив, що мова про звільнення півдня не може йти до деокупації Мелітополя, оскільки це місто у Запорізькій області є дуже важливим стратегічним пунктом.

"Щоб дістатися кордонів Криму, на сьогоднішній день нам потрібно подолати відстань 84 км до Мелітополя. Нам, до речі, цього достатньо, бо Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль сухопутного коридору, бо з Мелітополя ми вже можемо вести вогонь по Кримському перешийку, тими самими HIMARS тощо", - зазначив Залужний.

Він додав, що найголовніше наразі для України отримати та накопичити потрібну кількість техніки і боєприпасів. За словами Залужного, українські війська поки не мають необхідної кількості снарядів для проведення масштабних операцій.

"З такими ресурсами я не можу проводити нових великих операцій, хоча ми зараз працюємо над однією. Вона уже в дорозі, але ви її ще не бачите. Ми використовуємо набагато менше снарядів", - сказав головнокомандувач.

Залужний додав, що ЗСУ для повернення до лінії 23 лютого необхідно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.

"Тоді, я думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але я не можу це зробити з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але менше, ніж потрібно. Ще не час звертатися до українських солдатів так, як Маннергейм звертався до фінських солдатів. Ми можемо і повинні звільнити набагато більше території", - підкреслив Залужний.

Нагадаємо, Валерій Залужний вважає, що росіяни можуть відновити наступ на початку наступного року. За його словами, наступ може відбутися не на Донбасі, а в напрямку Києва з боку Білорусі, чи на півдні.

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