Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це відбудеться

Братислава готова передати нашим воїнами винищувачі МіГ-29. Вже найближчим часом до Словаччини приїде українська делегація для розв'язання цього питання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Словацької Республіки Растислава Качера в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

Як пояснив Качер, питання передачі винищувачів детально обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським.

"Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", - заявив міністр.

Качер додав, що 7 грудня його країна також затвердила пару тисяч ракет для вищезгаданих винищувачів.

Водночас голова МЗС не може розкривати усі подробиці, аби не ставити передачу винищувачів під загрозу.

"Але скажу, що сьогодні в нас був дуже, дуже хороший обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я дуже оптимістичний, думаю, це теж скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні", - зауважив міністр.