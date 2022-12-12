Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це відбудеться
Братислава готова передати нашим воїнами винищувачі МіГ-29. Вже найближчим часом до Словаччини приїде українська делегація для розв'язання цього питання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Словацької Республіки Растислава Качера в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".
Як пояснив Качер, питання передачі винищувачів детально обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським.
"Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", - заявив міністр.
Качер додав, що 7 грудня його країна також затвердила пару тисяч ракет для вищезгаданих винищувачів.
Водночас голова МЗС не може розкривати усі подробиці, аби не ставити передачу винищувачів під загрозу.
"Але скажу, що сьогодні в нас був дуже, дуже хороший обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я дуже оптимістичний, думаю, це теж скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні", - зауважив міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Словаччина нещодавно ухвалила новий пакет допомоги Україні для подолання цієї зими.
Водночас за словами прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, Україна найближчими тижнями отримає зенітні установки та ракети для систем протиповітряної оборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.