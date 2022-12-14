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Україна отримає французьку систему ППО Mamba, - ЗМІ

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Середа 14 грудня 2022 14:00
Україна отримає французьку систему ППО Mamba, - ЗМІ Фото: Україна отримає французьку систему ППО Mamba (mbda-systems.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Франція та Італія прийняли заявку України на постачання системи ППО Mamba (SAMP/T).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Challenges.

Останні труднощі, які заважали постачанню систем Mamba в Україну, схоже, вирішені, пише французька газета.

"Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони... Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові її виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби", - заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Газета зазначає, що Франція одразу позитивно відреагувала на можливість постачання цих систем. Проте питання досі обговорювалося з італійською стороною.

"Здається, що ця остання перешкода була подолана", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ чекає на постачання французької системи ППО Mamba.

За даними видання La Reppublica, домовленість про спільні постачання цієї системи вже є. Передбачається, що якщо рішення буде прийнято остаточно, Італія передасть радари, а Франція - пускові установки.

Згідно з даними з відкритих джерел, на озброєнні цих країн стоять 20 та 40 комплексів відповідно.

Докладніше про те, на що здатні французькі ЗРК Mamba, - читайте у нашому матеріалі "Альтернатива Patriot? На що здатні французькі ЗРК Mamba, які просить Україна".

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