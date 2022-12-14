Україна отримає французьку систему ППО Mamba, - ЗМІ

Франція та Італія прийняли заявку України на постачання системи ППО Mamba (SAMP/T).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Challenges .

Останні труднощі, які заважали постачанню систем Mamba в Україну, схоже, вирішені, пише французька газета.

"Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони... Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові її виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби", - заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Газета зазначає, що Франція одразу позитивно відреагувала на можливість постачання цих систем. Проте питання досі обговорювалося з італійською стороною.

"Здається, що ця остання перешкода була подолана", - зазначає видання.